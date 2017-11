BÖRSEN-TICKER-Deutsche Post nach Zahlen vorbörslich am Dax-Ende

Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - Deutsche Post rutschen trotz eines Rekordquartals vorbörslich ans Dax-Ende. “Eine starke operative Performance, wie erwartet”, kommentieren die Analysten von Baader Helvea die Zahlen. Von der Bewertung her werde die Luft für weitere Kursgewinne aber dünner. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz zwei Prozent.

7:41 T-AKTIEN STEIGEN NACH PROGNOSE-ERHÖHUNG

Deutsche Telekom steigen am Donnerstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 1,3 Prozent und damit an die Dax-Spitze. Wegen guter Geschäfte der US-Tochter T-Mobile US erhöht der Bonner Konzern seine Gewinnprognose.