MÄRKTE-Bechtle begeistert Anleger mit höherer Prognose

Frankfurt, 10. Nov (Reuters) - Der IT-Händler und -Dienstleister Bechtle hat nach einem überraschend starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und damit die Anleger entzückt. Die Aktie des im TecDax notierten Unternehmens aus Neckarsulm legte am Freitagvormittag zeitweise um fast sechs Prozent zu.

Bechtle hatte am Morgen kräftige Zuwächse bei Gewinn und Umsatz vermeldet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im dritten Quartal um 21 Prozent auf 42,5 Millionen Euro zu; Analysten hatten im Schnitt nur mit knapp 30 Millionen Euro gerechnet. Auch beim Umsatz, der auf fast 840 Millionen Euro anwuchs, übertraf Bechtle die Erwartungen. Vorstandschef Thomas Olemotz kündigte für das Gesamtjahr 2017 ein “sehr deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis” an. Analysten von Baader rechnen mit Steigerungen von mehr als zehn Prozent. (Reporter: Irene Preisinger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)