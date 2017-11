BÖRSEN-TICKER-GFT-Aktie stabilisiert sich

Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Nach dem rund 30-prozentigen Kurssturz der vergangenen Wochen steigen einige Anleger wieder bei GFT ein. Die Aktien gewinnen 3,7 Prozent.

***********************************************************

09:17 TALFAHRT VON EVOTEC GEHT WEITER - DREI-MONATS-TIEF

Anleger werfen Evotec-Aktien erneut aus ihren Depots. Die Aktien fallen um 5,6 Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 14,73 Euro. Damit haben die Papiere seit der Vorlage der Geschäftszahlen vergangene Woche 21 Prozent verloren - so viel wie noch nie in einem so kurzen Zeitraum.

***********************************************************

07:58 PATRIZIA PUNKTET MIT ÜBERNAHME VORBÖRSLICH

Die Übernahme der Kapitalverwaltungsgesellschaft Triuva gibt Patrizia Auftrieb. Die Aktien der Immobilienfirma steigen im Geschäft von Lang & Schwarz um zwei Prozent.

***********************************************************

07:45 HERUNTERSTUFUNG SETZT UNIPER ZU

Ein negativer Analystenkommentar macht Uniper am Montag vorbörslich zu schaffen. Die Aktien verlieren zwei Prozent. Die Analysten der Credit Suisse stuften die Papiere auf “Neutral” von “Outperform” herunter. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)