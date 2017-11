BÖRSEN-TICKER-Analystenurteil treibt Merck an Dax-Spitze

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Eine Analystenbewertung treibt die Aktie der Merck KGaA an. Bernstein stuft die Titel mit “Outperform” ein und setzt ein Kursziel von 115 Euro. Die Papiere liegen bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent im Plus und somit an der Dax-Spitze.

7:53 DEUTSCHE EUROSHOP NACH ZAHLEN AN MDAX-SPITZE

Ein Gewinnanstieg in den ersten neun Monaten bei Deutsche Euroshop gefällt Anlegern. Die Aktien des auf Einkaufszentren spezialisierten Investors steigen bei Lang & Schwarz um 2,3 Prozent und liegen an der MDax<-Spitze.

7:41 ÖLPREISE STABILISIEREN SICH

Nach dem jüngsten Preisrutsch haben sich die Ölpreise stabilisiert. Die Nordseesorte Brent liegt 0,2 Prozent höher bei knapp über 62 Dollar das Fass. US-Öl WTI gewinnt 0,1 Prozent auf 55,38 Dollar. Börsianern zufolge spekulieren Investoren im Vorfeld eines OPEC-Treffens Ende November auf weitere kursstützende Maßnahmen der ölproduzierenden Länder.