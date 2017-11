BÖRSEN-TICKER-Münchener Rück erklimmen nach Hochstufung Dax-Spitze

Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Münchener Rück klettern nach einer Hochstufung um 1,2 Prozent auf 192,45 Euro und sind damit Dax-Spitzenreiter. Analysten von HSBC stuften die Titel auf “buy” von “hold” nach oben und erhöhten das Kursziel auf 220 Euro von 187 Euro.

08:09 HERABSTUFUNG LASTET AUF AKTIEN VON FRESENIUS SE

Fresenius SE rutschen im Frankfurter Frühhandel um ein Prozent ab. Die Analysten der UBS senkten ihr Rating auf “sell” von “neutral” und nahmen das Kursziel auf 57 Euro von 74 Euro zurück.

07:49 BITCOIN KRATZT AN MARKE VON 8000 DOLLAR

Bitcoin schwingt sich nach den jüngsten Kursverlusten zu neuen Höhen auf und kratzt an der 8000 Dollar Marke. An der Börse BitStamp steigt der Kurs der Kryptowährung um zwei Prozent auf ein Rekordhoch von 7996,99 Dollar.

07:40 ANLEGER FOLGEN KAUFEMPFEHLUNG FÜR HUGO BOSS

Hugo Boss profitieren von einer Kaufempfehlung und steigen am Freitag vorbörslich um 1,4 Prozent an die MDax-Spitze. Analysten der Baader Bank stuften die Titel auf "buy" von "hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 75 Euro von 65 Euro.