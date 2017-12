BÖRSEN-TICKER-Kion nach Analystenempfehlung höher

Frankfurt, 28. Nov (Reuters) - Kion steigen zeitweise um 1,8 Prozent auf 67,57 Euro und zählen im MDax damit zu den Favoriten. Die Analysten von UBS haben die Titel auf "neutral" von "sell" hochgestuft und das Kursziel auf 66 von 60 Euro erhöht. *********************************************************** 09:35 ZALANDO HALTEN IM MDAX DIE ROTE LATERNE Zalando fallen um rund zwei Prozent auf 42,48 Euro und damit an das MDax-Ende. Damit machen sie den Vortagesgewinn wieder wett. Amazon will im Weihnachtsgeschäft in Europa den einheimischen Rivalen Marktanteile abjagen. *********************************************************** 08:43 ELRINGKLINGER PROFITIEREN VON HOCHSTUFUNGEN ElringKlinger profitieren von zwei Hochstufungen und steigen im Frühhandel um 2,6 Prozent auf 14,92 Euro. Händlern zufolge haben Analysten von Metzler die Aktien auf "hold" von "sell" heraufgestuft. Experten von Bankhaus Lampe stuften die Aktien laut Händlern auf "buy" von "hold" herauf. ***************************************************** 07:53 BVB-AKTIE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividenenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Borussia Dortmund 6,04 0,06 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

