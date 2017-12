BÖRSEN-TICKER-Grünes Licht für Future gibt Bitcoin Zusatzschub

Frankfurt, 01. Dez (Reuters) - Die Genehmigung von Bitcoin-Futures durch die US-Derivateaufsicht verhilft der Cyber-Devise zu zusätzlichen Kursgewinnen. Sie verdoppelt ihren Kursgewinn auf acht Prozent und kostet 10.480 Dollar. Der Börse CME zufolge kann der Kontrakt ab dem 18. Dezember gehandelt werden. Die rivalisierende Terminbörse CBOE erhielt für einen konkurrierenden Future ebenfalls grünes Licht.

***********************************************************

12:00 DAX AUF ZWEI-MONATS-TIEF - TECH-WERTE UNTER DRUCK

Der Dax-Ausverkauf verstärkt sich. Der Index fällt um 1,6 Prozent auf 12.810 Punkte. Damit notiert er so tief wie seit neun Wochen nicht mehr. Technologietitel wie Infineon im Dax und Siltronic im TecDax zählen zu den größten Verlierern.

************************************************************

09:41 EURO-ANSTIEG BREMST AKTIENMÄRKTE AUS

Der Euro gewinnt weiter an Fahrt. Die Gemeinschaftswährung klettert um 0,3 Prozent auf 1,1939 Dollar. Das hinterlässt Spuren bei exportlastigen europäischen Aktien. Der Dax kippt ins Minus und verliert 0,5 Prozent auf 12.955 Zähler. Der EuroStoxx 50 fällt um 0,4 Prozent auf 3554 Punkte.

******************************************************

09:15 HÄNDLER - PLATZIERUNG LASTET AUF HELLA

Eine Platzierung bremst Hella aus. Die Titel verlieren 3,6 Prozent auf 49,71 Euro. Händlern zufolge trennt sich die Eigentümerfamilie von einem kleineren Aktienpaket.

************************************************************

07:50 MEILENSTEIN-ZAHLUNG SCHIEBT EVOTEC AN

Anleger greifen nach Erreichen eines klinischen Meilensteins in einer Forschungsallianz mit Boehringer Ingelheim zu Evotec. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 4,2 Prozent und liegen an der TecDax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)