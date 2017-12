BÖRSEN-TICKER-Deutsche Post wegen Anleihe-Platzierungen tiefer

Frankfurt, 06. Dez (Reuters) - Deutsche Post fallen um 2,5 Prozent auf 39,70 Euro ans Dax-Ende. Der Konzern beschafft sich frisches Geld in Milliardenhöhe zur Refinanzierung und platziert dazu diverse Anleihen.

PROSIEBEN STEIGEN AM KAPITALMARKTTAG GEGEN DEN TREND

ProSiebenSat.1 legen 3,7 Prozent auf 27,95 Euro zu und sind damit im Dax aktuell der einzige Gewinner. “Der Kapitalmarkttag verläuft offenbar recht vielversprechend”, sagte ein Händler. ProSieben hatte noch vor Börsenbeginn Details zum Konzernumbau bekanntgegeben.

09:46 TECHNOLOGIEWERTE ERNEUT STÄRKSTE VERLIERER

Technologiewerte bleiben unter Beschuss. Der Branchenindex verliert mit 1,2 Prozent am stärksten in Europa. Infineon-Aktien fallen um 1,8 Prozent, STMicroelectronics-Papiere in Paris knapp vier Prozent. Anleger fürchten, dass einige Aktien der Branche nach der Rally der vergangenen Monate überbewertet sind.

8:02 BAYER NACH KURSZIELSENKUNG SCHWÄCHER

Nach einer Kurszielsenkung fällt Bayer ans Dax-Ende. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent. Barclays schraubte das Kursziel auf 100 von zuvor 105 Euro herunter, das Rating blieb bei “Underweight”.

7:46 PLATZIERUNG DRÜCKT DELIVERY HERO INS MINUS

Die Aktien von Delivery Hero fallen wegen einer Platzierung um rund fünf Prozent. Zur Finanzierung weiteren Wachstums will der Lieferdienst frisches Geld bei Investoren einsammeln. Es werden bis zu 10,5 Millionen Papiere in einem beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)