MÄRKTE-Ford-Kooperation schiebt Alibaba im vorbörslichen US-Handel an

New York, 07. Dez (Reuters) - Eine Kooperation zur Erprobung des Online-Verkaufs von Autos in China mit Ford hat am Donnerstag Alibaba im vorbörslichen US-Handel neuen Schub gegeben. Die Aktien des chinesischen Internethändlers stiegen um 1,6 Prozent. Ford lagen ebenfalls leicht im Plus. Die beiden Konzerne hatten zuvor eine entsprechende dreijährige Vereinbarung unterzeichnet.

Alibaba zufolge werden der Digital-Marketing-Spezialist Alimama und der Betriebssystem-Anbieter AliOS dazu mit Ford zusammenarbeiten. Erwogen werde unter anderem der Verkauf von Ford-Autos über die Alibaba-Tochter TMall. Zudem sei eine Zusammenarbeit bei der Cloud- und Netzwerktechnik geplant.

Der Aktienkurs von Alibaba hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt, während Ford bei einem Plus von etwa zwei Prozent liegt.