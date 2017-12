BÖRSEN-TICKER-Bitcoin durchbricht Marke von 16.000 Dollar

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Bitcoin durchbricht die Marke von 16.000 Dollar und steigt auf 16.264 Dollar. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent oder fast 3000 Dollar an nur einem Tag.

16:14 ÖLPREISE ZIEHEN WIEDER AN

Nach einem Preisrückgang am Mittwoch ziehen Brent und WTI um je etwa ein Prozent an. Händler sprachen von einer technischen Reaktion, nachdem der überraschend starke Aufbau der Benzin- und Destillate-Bestände in der vergangenen Woche die Preise um mehr als zwei Prozent gedrückt hatte.

14:16 BROADCOM NACH ZAHLEN IN NEW YORK VORBÖRSLICH HÖHER

Im vorbörslichen US-Handel steigen Broadcom um rund fünf Prozent. Der Chipkonzern hatte die Dividende nach einem Gewinnschub um über 70 Prozent angehoben.

13:28 BITCOIN ÜBERSPRINGT AUCH 15.000ER MARKE

In gut 24 Stunden durchbricht Bitcoin die Marken von 13.000 Dollar, 14.000 Dollar und 15.000 Dollar. Die Cyber-Devise steigt auf ein Rekordhoch von 15.191 Dollar.

11:54 WACKER CHEMIE NACH KAUFEMPFEHLUNG AN MDAX-SPITZE

Wacker Chemie führen gegen Mittag die Gewinnerliste im MDax mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 138,95 Euro an. Die Analysten der UBS stuften die Aktien hoch auf “buy” von “neutral” und erhöhten das Kursziel auf 165 von 120 Euro.

11:48 VERKAUFSEMPFEHLUNG MACHT EVONIK ZU SCHAFFEN

Evonik fallen um 2,5 Prozent auf 32 Euro und sind damit nach Steinhoff der schwächste Wert im MDax. Die Analysten der UBS haben ihre Anlageempfehlung auf “sell” von “neutral” und das Kursziel auf 27 von 31,60 Euro gesenkt.

10:40 VW FAHREN AN DAX-SPITZE

Volkswagen steigen um 2,4 Prozent auf 169,90 Euro und machen damit einen guten Teil der Mittwochsverluste wieder wett. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihre Kaufempfehlung mit einem auf 220 von 190 Euro höheren Kursziel versehen. Die Verurteilung eines VW-Managers in den USA zu einer Gefängnis- und Geldstrafe wegen des Dieselskandals spiele keine Rolle, sagte ein Händler.

08:04 UBS-KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT LANXESS AN

Lanxess steigen im Geschäft von Lang & Schwarz um 2,8 Prozent auf etwa 63,70 Euro und sind damit Spitzenreiter im MDax. Die Analysten der UBS stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” hoch und hoben das Kursziel auf 75 von 67 Euro an.

07:40 BITCOIN ÜBERSPRINGT 14.000ER MARKE

Rund eine Woche nach dem erstmaligen Sprung über die Hürde von 10.000 Dollar knackt Bitcoin die 14.000er Marke. Die Cyber-Devise verteuert sich um neun Prozent auf 14.391,41 Dollar. Damit summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf etwa 1400 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)