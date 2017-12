BÖRSEN-TICKER-Phoenix Solar zahlungsunfähig - Aktien ausgesetzt

Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - Die Aktien von Phoenix Solar sind vom Handel ausgesetzt. Das Photovoltaik-Unternehmen aus Bayern meldet Insolvenz an. Zuletzt notierten die Titel 1,7 Prozent im Minus bei 1,46 Euro.

11:28 BANKEN SO GEFRAGT ZULETZT NACH FRANKREICH-WAHL

Spekulationen auf höhere US-Zinsen und positiv gewertete neue Kapitalvorschriften für Banken beflügeln die Werte der Branche. Der europäische Banken-Index steigt um drei Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit dem Sieg des Pro-Europäers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der französischen Präsidentenwahl im April.

08:12 STEINHOFF-AKTIEN SETZEN IHREN STURZFLUG FORT

Der Kursverfall bei Steinhoff geht weiter: Die Aktie sackt im Frankfurter Frühhandel um 24 Prozent auf 49 Cent ein. Anfang der Woche kosteten die im MDax notierten Titel noch rund 3,40 Euro.

08:07 PFUND STERLING AUF TAUCHSTATION

Das Pfund Sterling sackt während einer Presseerklärung der britischen Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu den Brexit-Verhandlungen auf 1,3452 von zuvor 1,3519 Dollar ab.

07:51 BMW VORBÖRSLICH NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG AM DAX-ENDE

BMW rutschen nach einer Verkaufsempfehlung am Freitag vorbörslich um 0,7 Prozent ab und liegen am Dax.GDAXI>-Ende. Analysten von Goldman Sachs stuften die Aktien auf “sell” von “buy” zurück. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)