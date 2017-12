BÖRSEN-TICKER-Schwache US-Lohnentwicklung setzt Dollar zu

Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - Spekulationen auf behutsamere US-Zinserhöhungen machen dem Dollar zu schaffen. Im Gegenzug verteuert sich der Euro auf 1,1766 Dollar von 1,1740 Dollar kurz vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten. “Die Lohnentwicklung hinkt der Beschäftigungsentwicklung hinterher und ohne höhere Löhne gibt es keine höhere Inflation”, sagt ein Börsianer.

14:23 BRITISCHES PFUND KANN GEWINNE NICHT HALTEN

Nach der Euphorie über den Durchbruch in den Brexit-Gesprächen bröckelt das Pfund Sterling wieder ab. Zum Dollar verbilligt sich die britische Währung um 0,5 Prozent auf 1,3406 Dollar. Ein EU-Vertreter habe Zweifel geäußert, dass es wie geplant bis März 2019 eine Einigung geben werde, führten Händler als Begründung an.

14:10 PHOENIX SOLAR BRECHEN NACH INSOLVENZANTRAG EIN

Der Insolvenzantrag löst einen Ausverkauf bei Phoenix Solar aus. Nach Wiederaufnahme des Handels stürzen die Papiere um knapp 70 Prozent ab und sind mit 0,45 Euro so billig wie noch nie.

13:13 PHOENIX SOLAR ZAHLUNGSUNFÄHIG - AKTIEN AUSGESETZT

Die Aktien von Phoenix Solar sind vom Handel ausgesetzt. Das Photovoltaik-Unternehmen aus Bayern meldet Insolvenz an. Zuletzt notierten die Titel 1,7 Prozent im Minus bei 1,46 Euro.

11:28 BANKEN SO GEFRAGT ZULETZT NACH FRANKREICH-WAHL

Spekulationen auf höhere US-Zinsen und positiv gewertete neue Kapitalvorschriften für Banken beflügeln die Werte der Branche. Der europäische Banken-Index steigt um drei Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit dem Sieg des Pro-Europäers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der französischen Präsidentenwahl im April.

08:12 STEINHOFF-AKTIEN SETZEN IHREN STURZFLUG FORT

Der Kursverfall bei Steinhoff geht weiter: Die Aktie sackt im Frankfurter Frühhandel um 24 Prozent auf 49 Cent ein. Anfang der Woche kosteten die im MDax notierten Titel noch rund 3,40 Euro.

08:07 PFUND STERLING AUF TAUCHSTATION

Das Pfund Sterling sackt während einer Presseerklärung der britischen Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu den Brexit-Verhandlungen auf 1,3452 von zuvor 1,3519 Dollar ab.

07:51 BMW VORBÖRSLICH NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG AM DAX-ENDE

BMW rutschen nach einer Verkaufsempfehlung am Freitag vorbörslich um 0,7 Prozent ab und liegen am Dax.GDAXI>-Ende. Analysten von Goldman Sachs stuften die Aktien auf “sell” von “buy” zurück. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)