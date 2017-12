BÖRSEN-TICKER-Euro klettert wieder über 1,18 Dollar

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Nervosität nach einem versuchten Terroranschlag in New York macht dem Dollar etwas zu schaffen: Der Euro steigt auf 1,1805 Dollar, nachdem er zuvor noch meist knapp unter der technisch und psychologisch wichtigen Marke gelegen hat. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. *********************************************************** 14:41 CBOE-AKTIEN IM US-HANDEL HÖHER ERWARTET Die Einführung eines Bitcoin-Future lockt die Anleger im vorbörslichen US-Handel in die Aktien der Chicagoer Derivatebörse CBOE. Sie stiegen um 1,8 Prozent. *********************************************************** 14:15 BERICHTE ÜBER EXPLOSION IN NEW YORK BELASTEN US-FUTURES Berichte über eine Explosion unbekannten Ursprungs in New York machen Anleger nervös. Die Futures auf Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 grenzen ihre Gewinne ein und notierten nur noch knapp im Plus. *********************************************************** 12:34 NIEDRIGERE KONJUNKTURPROGNOSE DRÜCKT NORWEGISCHE KRONE Zur norwegischen Krone steigt der Euro um 1,3 Prozent auf 9,8985 Kronen. Händler verweisen auf die Senkung der Konjunkturprognose der Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) für 2018 auf 2,1 von 2,2 Prozent. *********************************************************** 12:12 SCHWEDISCHE KRONE AUF 13-MONATS-TIEF Der Euro zieht zur schwedischen Krone um 0,8 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch von 10,0269 Kronen an. Nach einer am Markt viel beachteten Umfrage erwarten erstmals seit fünf Jahren mehr Schweden für die nächsten zwölf Monate eher fallende denn steigende Wohnimmobilienpreise. *********************************************************** 09:48 WACKER CHEMIE STEIGEN AUF 6-1/2-JAHRES-HOCH Anleger reißen sich weiter um Wacker Chemie. Die Aktien bauen ihr Kursplus der Vorwoche aus und steigen um 5,3 Prozent auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch von 150,45 Euro. Händler machen charttechnische Faktoren für die Rally verantwortlich. *********************************************************** 09:45 DIALOG SEMICONDUCTOR FALLEN AUF DREI-JAHRES-TIEF Aus Furcht vor dem Absprung des wichtigen Kunden Apple steigen immer mehr Anleger bei Dialog Semiconductor aus. Die Aktien fallen um 6,5 Prozent und sind mit 21,46 Euro so billig wie seit gut drei Jahren nicht mehr. Damit summiert sich das Minus seit Monatsbeginn auf etwa 25 Prozent. *********************************************************** 09:26 PARTNERSCHAFT MIT US-FIRMA GIBT MEDIGENE RÜCKENWIND Die Partnerschaft mit der US-Firma Rxi Pharmaceuticals zur Optimierung therapeutischer T-Zellen gibt den Aktien von Medigene Auftrieb. Die im TecDax notierten Titel steigen um 4,2 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 12,52 Euro. ********************************************************* 09:24 EVOTEC GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS Nach einem längeren Kursrutsch steigen Anleger wieder bei Evotec. Die Aktien steigen um drei Prozent. In den vorangegangenen vier Wochen hatten sie 17 Prozent verloren, während der TecDax leicht zulegte. *********************************************************** 08:37 HANNOVER RÜCK NACH HERABSTUFUNG AM MDAX-ENDE Die Aktien von Hannover Rück rutschen im Frankfurter Frühhandel nach einer Herabstufung um 1,8 Prozent auf 105 Euro ab. Analysten von Barclays senkten ihr Rating für die Aktien auf "underweight" von "equal weight". Das Kursziel nahmen sie auf 107,7 Euro von 109,10 Euro zurück. ***************************************************** 08:26 DEUTSCHE POST PROFITIEREN VON HOCHSTUFUNG Papiere der Deutschen Post profitieren Händlern zufolge von einer Hochstufung durch Alphavalue und legen vorbörslich um ein Prozent zu. Die Analysten stuften die Titel nach Angaben von Händlern auf "add" von "reduce" nach oben. ****************************************************** 07:42 SIEMENS VORBÖRSLICH DAX-FAVORIT NACH HOCHSTUFUNG Anleger folgen einer Kaufempfehlung für Siemens: Die Titel steigen vorbörslich um zwei Prozent und sind Spitzenreiter im Dax. Analysten von Morgan Stanley stuften die Aktien auf "Overweight" von "equal weight" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 134 Euro von 120 Euro. ******************************************************** 07:33 AROUNDTOWN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Aroundtown 6,43 0,16 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

