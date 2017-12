BÖRSEN-TICKER-Erneuter Hacker-Angriff auf Bitcoin-Börse Bitfinex

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Die Bitcoin-Börse Bitfinex wird nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal binnen weniger Tage von Hackern angegriffen. Dadurch sei der Handel mit der Cyber-Devise gestört. 2016 erbeuteten Hacker bei der Hongkonger Handelsplattform 120.000 Bitcoin im aktuellen Wert von 2,1 Milliarden Dollar.

***********************************************************

13:43 GROßHANDELSPREIS FÜR GAS STEIGT IN ITALIEN UM 150 VH

Der Energie-Notstand in Italien wegen der Explosion in einer österreichischen Gasverteil-Anlage treibt den Gaspreis. Der Großhandelspreis für die Lieferung in einem Tag stieg um gut 150 Prozent auf 60 Euro je Megawattstunde. Der vom Brokerhaus ICAP ermittelte Preis legte 110 Prozent zu und lag mit 50 Euro so hoch wie noch nie.

***********************************************************

12:38 STEIGENDE ROHSTOFFPREIS HELFEN ÖL- UND GASKONZERNEN

Steigende Preise für Öl und Gas ermuntern Anleger zum Einstieg bei BP, Shell & Co. Der europäische Branchenindex steuert mit einem Kursplus von 1,5 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr zu. Statoil sind mit 176,60 norwegischen Kronen so teuer wie zuletzt vor gut drei Jahren.

***********************************************************

09:35 BARCLAYS-STUDIE ÜBER IMMOBILIENWERTE BELASTET ADO

Ado Properties fallen um 2,4 Prozent auf 43,44 Euro und damit an das SDax-Ende. In einer Studie über europäische Immobilienkonzerne stellt Barclays unter anderem die Aktien zum Verkauf, während sie Vonovia im Dax mit “overweight” einstufen. Vonovia steigen um 0,7 Prozent auf 41,40 Euro.

***********************************************************

09:27 GEMALTO-ANLEGER JUBELN ÜBER MILLIARDENGEBOT VON ATOS

Aktien des niederländischen Chipkarten-Herstellers Gemalto schießen nach der Offerte des französischen IT-Dienstleisters Atos an der Börse in Amsterdam um 35 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 45,90 Euro nach oben. Atos-Titel steigen in Paris um 3,7 Prozent auf 129,15 Euro. Das ist der höchste Stand seit fünf Wochen. Atos bietet für Gemalto 4,3 Milliarden Euro.

***********************************************************

09:18 DIALOG MACHEN ETWAS BODEN GUT

Dialog Semiconductor steigen um 4,8 Prozent auf 23,29 Euro und holen damit die Verluste vom Vortag auf. Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat ein Chipset von Dialog für seine neuen Smartphone-Adapter ausgewählt. Das stützte die Stimmung bei der angeschlagenen Aktie etwas, sagte ein Händler. Allerdings dürfte es kaum nachhaltig sein. Dialog haben seit Jahresbeginn über 40 Prozent verloren.

***********************************************************

07:55 SGL CARBON PROFITIERT VON KAUFEMPFEHLUNG

Anleger folgen einer Kaufempfehlung für SGL Carbon. Die Titel steigen vorbörslich um 2,3 Prozent und sind größter Gewinner im SDax. Analysten von Berenberg empfahlen die Aktie mit “buy” und legten das Kursziel auf 13,50 Euro fest.

***********************************************************

07:53 LANXESS FALLEN VORBÖRSLICH NACH BERICHT ÜBER ZUKAUF

Lanxess fallen vorbörslich um fast ein Prozent und liegen damit am MDax-Ende. Händler verweisen auf einen Bericht von Bloomberg, wonach Lanxess zusammen mit dem Finanzinvestor Apollo ein Angebot für das Spezialchemie-Geschäft von Akzo Nobel abgeben will. Die Sparte könne mit mehr als neun Milliarden Euro bewertet werden. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)