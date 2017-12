BÖRSEN-TICKER-Einigung auf US-Steuerreform gibt Dow Zusatzschub

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Die Einigung zwischen US-Senat und Repräsentantenhaus auf eine Steuerreform gibt der Wall Street Auftrieb. Der Dow Jones baut seine Gewinne aus und steigt auf ein Rekordhoch von 24.666,02 Punkten. Der S&P 500 notiert mit 2671,88 Zählern rund 0,2 Prozent im Plus und ebenfalls so hoch wie noch nie.

15:20 INNOGY NACH GEWINNWARNUNG MIT REKORD-KURSSTURZ

Eine Prognosesenkung brockt Innogy den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien fallen um elf Prozent auf ein Fünf-Monats-Tief von 35,01 Dollar. Die Papiere ihrer Mutter RWE brechen mit einem Minus von gut zehn Prozent so stark ein wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. Erzrivale E.ON büßt 5,1 Prozent ein.

10:30 BRITISCHE GASPREISE WIEDER NIEDRIGER

Einen Tag nach einer Explosion in einer österreichischen Verteilanlage sind die britischen Gaspreise wieder etwas gesunken. Die Terminkontrakte für die Lieferung am selben Tag und zur Lieferung am darauffolgenden Tag liegen 6,8 Prozent und 2,2 Prozent niedriger. Am Dienstag hatten sie in der Spitze noch rund 30 Prozent zugelegt.

09:53 GEWINNWARNUNG LASTET AUF SCHWEDISCHER BAUFIRMA NCC

Eine Gewinnwarnung setzt dem schwedischen Baukonzern NCC zu. Die Aktien fallen in Stockholm um acht Prozent und steuern auf den größten Tagesverlust seit Juli zu. Abschreibungen schlagen im vierten Quartal zu Buche. Es sei mit einem operativen Ergebnis “nahe Null” herum zu rechnen, teilte NCC mit.

09:42 INDITEX NACH ZAHLEN AUF SECHS-WOCHEN-HOCH

Eine Gewinnsteigerung von Inditex macht Aktien des Zara-Mutterkonzerns begehrt. Die Titel des Modeherstellers steigen um 4,5 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 32,15 Euro. Damit führen sie die Gewinnerliste im Madrider Leitindex an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)