BÖRSEN-TICKER-Versorgertitel sind auf Erholungskurs

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Versorgertitel erholen sich etwas von ihren herben Kursverlusten. RWE legen 1,3 Prozent zu. Eine Prognosesenkung der Ökostrom-Tochter Innogy hatte beide Papiere am Mittwoch um etwa 13 Prozent einbrechen lassen. E.ON stehen nach einer Heraufstufung von Exane BNP mit einem Plus von 2,2 Prozent an der Dax-Spitze.

***********************************************************

9:26 ÜBERNAHMEOFFERTE LÄSST PLATINSCHÜRFER LONMIN ABHEBEN

Die Aktien des Platinschürfers Lonmin gehen nach einer Übernahmeofferte durch die Decke. Die Titel gewinnen an der Londoner Börse 26 Prozent. Die südafrikanische Sibanye-Stillwater will sich die mit Verlusten kämpfende Firma einverleiben.

************************************************************

8:40 HOCHSTUFUNG HILFT FRAPORT NACH OBEN

Eine Hochstufung treibt Fraport. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,6 Prozent. JP Morgan setzte die Bewertung auf “Overweight” von “Neutral” hoch, das Kursziel erhöhten die Analysten auf 95 von 85 Euro.

***********************************************************

8:26 AUSSICHT AUF MILLIARDENBESTELLUNG TREIBT AIRBUS

Die Aussicht auf einen Milliarden-Auftrag von Delta schiebt Airbus an. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,8 Prozent und stehen an der MDax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)