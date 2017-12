BÖRSEN-TICKER-Verkaufsempfehlung drückt Volkswagen ans Dax-Ende

Frankfurt, 15. Dez (Reuters) - Volkswagen rutschen nach einer Verkaufsempfehlung ans Dax-Ende. Analysten der Jyske Bank nahmen ihr Rating für die VW-Titel Händlern zufolge mit "sell" wieder auf und setzten das Kursziel auf 168 Euro fest. ********************************************************** 07:39 MERCK SETZT SICH VORBÖRSLICH AN DIE DAX-SPITZE Der neue Anlauf von Merck zur Zulassung eines Multiple-Sklerose-Mittels in den USA kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,3 Prozent und sind Top-Favorit im Dax. ************************************************************ 07:33 KWS SAAT EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Unternehmen werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro KWS Saat 326,30 3,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

