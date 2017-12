BÖRSEN-TICKER-US-Futures ziehen Dax ins Plus

Frankfurt, 15. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf Eröffnungsgewinne an der Wall Street hellt die Stimmung der europäischen Aktienanleger auf. Dax und EuroStoxx50 machen ihre Anfangsverluste wett und notieren mit 13.087 und 3558 Punkten jeweils knapp im Plus. Die Terminkontrakte auf die US-Indizes gewinnen bis zu 0,4 Prozent. *********************************************************** 10:19 SAP IM ABWÄRTSSOG VON ORACLE - GRÖSSTER DAX-VERLIERER Ein schwächer als erwartet ausgefallenes Cloud-Geschäft beim US-Rivalen Oracle macht auch SAP-Anleger nervös. Die Aktien des Anbieters von Firmensoftware rutschen um 1,1 Prozent auf 95,73 Euro ab und waren zeitweise Schlusslicht im Dax. Oracle-Papiere verloren im nachbörslichen US-Handel rund drei Prozent. ********************************************************** 09:15 VERKAUFSEMPFEHLUNG DRÜCKT VOLKSWAGEN ANS DAX-ENDE Volkswagen rutschen nach einer Verkaufsempfehlung ans Dax-Ende. Analysten der Jyske Bank nahmen ihr Rating für die VW-Titel Händlern zufolge mit "sell" wieder auf und setzten das Kursziel auf 168 Euro fest. ********************************************************** 07:39 MERCK SETZT SICH VORBÖRSLICH AN DIE DAX-SPITZE Der neue Anlauf von Merck zur Zulassung eines Multiple-Sklerose-Mittels in den USA kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,3 Prozent und sind Top-Favorit im Dax. ************************************************************ 07:33 KWS SAAT EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Unternehmen werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro KWS Saat 326,30 3,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles