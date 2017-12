BÖRSEN-TICKER-Herunterstufung setzt Zalando zu

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Ein negativer Analystenkommentar macht Zalando zum Schlusslicht im MDax. Die Aktien verlieren 3,4 Prozent, nachdem Kepler Cheuvreux die Papiere auf “Hold” von “Buy” heruntergestuft hat.

10:28 RENDITEN VON PORTUGAL-BONDS PURZELN NACH RATINGANHEBUNG

Nach der unerwartet deutlichen Hochstufung von Portugals Kreditwürdigkeit durch Fitch fallen die Renditen der dortigen Anleihen. Die zehnjährigen Bonds rentieren mit 1,717 Prozent so tief wie zuletzt im April 2015.

10:09 VERKAUF VON AUFSTRICH-SPARTE BELASTET UNILEVER-AKTIE

Der Verkauf des Brotaufstrichgeschäfts an KKR drückt die Unilever-Aktien um ein halbes Prozent auf 4173 Pence. Damit sind die Titel unter den schwächsten Werten im Londoner Auswahlindex “Footsie”, der um ein halbes Prozent zulegt.

09:27 GEBEUTELTE STEINHOFF-AKTIEN GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS

Steinhoff-Aktien gehen auf Erholungskurs: Die Titel steigen am Montag um 10,2 Prozent auf 59 Cent und waren mit Abstand größter Gewinner im MDax. Seit Anfang Dezember verloren Steinhoff mehr als 80 Prozent an Wert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)