Frankfurt, 19. Dez (Reuters) - Aktien von Dialog Semiconductor gehören am Dienstag mit einem Kursplus von 1,5 Prozent vorbörslich zu den größten Gewinnern im TecDax. Der chinesische Großaktionär Tsinghua Unigroup hat seinen Anteil an Dialog auf neun Prozent ausgebaut. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

