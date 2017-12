BÖRSEN-TICKER-Kursziel-Anhebung gibt Deutz Auftrieb

Frankfurt, 19. Dez (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar schiebt Deutz an. Die Aktien steigen um 3,6 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 7,25 Euro. Die Experten der HSBC heben das Kursziel auf 8,30 von 7,70 Euro an und bekräftigen ihre Kaufempfehlung.

09:53 VERZÖGERUNG BEI AKORN-ÜBERNAHME BELASTET FRESENIUS

Verzögerungen bei der Übernahme von Akorn machen Anleger von Fresenius nervös. Die Aktien fallen um ein Prozent und gehören damit zu den schwächsten Werten im Dax. Fresenius teilte mit, den Abschluss der Akron-Übernahme Anfang 2018 statt wie erhofft noch in diesem Jahr zu erwarten.

09:15 CECONOMY RUTSCHEN NACH ZAHLEN IM FRÜHEN HANDEL AB

Ceconomy rutschen im frühen Handel um 3,2 Prozent auf 11,57 Euro ab und sind größter Verlierer im MDax. Händler verweisen auf Gewinnmitnahmen. Die vom Konzern gegebene Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2017/18 sei innerhalb der Erwartungen ausgefallen. Ceconomy-Aktien legten in den vergangenen drei Monaten knapp 20 Prozent zu.

08:09 HUGO BOSS KLETTERN AN MDAX-SPITZE

Ermutigende Aussagen von Hugo-Boss-Chef Mark Langer über die Geschäftsentwicklung des Modekonzerns bringen Anleger in Kauflaune. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,5 Prozent auf 72,83 Euro.

07:43 DIALOG STEIGEN NACH ANTEILSAUFSTOCKUNG VON TSINGHUA

Aktien von Dialog Semiconductor gehören am Dienstag mit einem Kursplus von 1,5 Prozent vorbörslich zu den größten Gewinnern im TecDax. Der chinesische Großaktionär Tsinghua Unigroup hat seinen Anteil an Dialog auf neun Prozent ausgebaut. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)