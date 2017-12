BÖRSEN-TICKER-Euro wertete 2017 um 13 Prozent auf - Bleibt fest

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Mit Kursen um 1,1950 Dollar präsentiert sich der Euro erneut fest und in Sichtweite des am 8. September erreichten Jahreshochs von 1,2092 Dollar. Der Euro dürfte damit im laufenden Jahr um rund 13 Prozent hinzugewonnen haben.

08:01 Bitcoin wieder auf dem Weg zur 15.000 Dollar-Marke

Bitcoin notiert am Freitag wieder über 14.900 Dollar. Am Donnerstag hatte die Internet-Währung zuletzt sechs Prozent im Minus gelegen, nachdem sie zeitweise sogar bis auf 13.500 Dollar abgerutscht war. Im laufenden Jahr hat der Bitcoin rund 1400 Prozent zugelegt. Zeitweise hatte ein Bitcoin im Dezember sogar fast 20.000 Dollar gekostet.