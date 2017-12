BÖRSEN-TICKER-"Footsie" beendet 2017 auf Rekordhoch

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Zum Jahresultimo greifen die Anleger in London noch einmal zu: Der Auswahlindex FTSE steigt um 0,9 Prozent und beendet den verkürzten Handel bei 7687,77 Punkten. Das ist der höchste Schlusskurs seiner Geschichte. Der Dax dürfte dagegen mit einem leichten Minus aus dem Handel gehen. Seit Jahresbeginn kommt der deutsche Leitindex damit immer noch auf ein Plus von 12,7 Prozent, während der “Footsie” nur 7,6 Prozent gewinnt.

09:37 KUPFER VERTEUERT SICH 2017 UM 30 PROZENT

Kupfer kostet mit rund 7260 Dollar je Tonne 0,4 Prozent weniger, bleibt aber in Sichtweite seines Jahreshochs von 7312,50 Dollar. Allerdings hat sich das Industriemetall 2017 dank der hohen Nachfrage vor allem aus China um über 30 Prozent verteuert. Das ist der größte Preisanstieg seit 2009.

08:36 KRYPTOWÄHRUNGSINITIATIVE BEFLÜGELT FRITZ NOLS

Fritz Nols lockt mit dem für 2018 angekündigten Start eines “strategischen Geschäftsfelds Kryptowährungen” Anleger in Scharen an: im Frankfurter Frühhandel schießt der Aktienkurs auf 1,40 Euro in die Höhe von 0,62 Euro am Donnerstag. Das ist der höchste Stand seit April vorigen Jahres.

08:25 EURO WERTETE 2017 UM 13 PROZENT AUF - BLEIBT FEST

Mit Kursen um 1,1950 Dollar präsentiert sich der Euro erneut fest und in Sichtweite des am 8. September erreichten Jahreshochs von 1,2092 Dollar. Der Euro dürfte damit im laufenden Jahr um rund 13 Prozent hinzugewonnen haben.

08:01 Bitcoin wieder auf dem Weg zur 15.000 Dollar-Marke

Bitcoin notiert am Freitag wieder über 14.900 Dollar. Am Donnerstag hatte die Internet-Währung zuletzt sechs Prozent im Minus gelegen, nachdem sie zeitweise sogar bis auf 13.500 Dollar abgerutscht war. Im laufenden Jahr hat der Bitcoin rund 1400 Prozent zugelegt. Zeitweise hatte ein Bitcoin im Dezember sogar fast 20.000 Dollar gekostet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)