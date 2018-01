BÖRSEN-TICKER-Adva-Anleger machen Kasse

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Nach der jüngsten Kursrally streichen Eigner von Adva Optical Gewinne ein. Die Aktien fallen um 7,1 Prozent, nachdem sie am Donnerstag und Freitag insgesamt gut 18 Prozent zugelegt hatten. Das war der stärkste Zuwachs seit etwa achteinhalb Jahren.

***********************************************************

09:22 WIRECARD KLETTERN AUF REKORDHOCH

Ein positiver Analystenkommentar hievt Wirecard auf ein Rekordhoch. Die Aktien steigen um 5,5 Prozent auf 104,95 Euro. Die Experten der Investmentbank KBW erhöhten das Kursziel auf 114 von 82 Euro.

***********************************************************

07:47 DELIVERY HERO VORBÖRSLICH AUF ERHOLUNGSKURS

Unterstützt von einem positiven Analystenkommentar setzen sich Delivery Hero an die Spitze des SDax. Die Titel gewinnen vorbörslich 3,1 Prozent auf etwa 33,50 Euro, nachdem sie am Freitag wegen des Teil-Ausstiegs eines Großaktionärs um 4,6 Prozent abgerutscht waren. Die Analysten der Investmentbank Jefferies hoben ihr Kursziel für die Aktien auf 39,50 Euro an.

***********************************************************

07:45 FORSCHUNGSERFOLG GIBT EVOTEC AUFTRIEB

Fortschritte bei der Medikamententwicklung ermuntern Anleger zum Einstieg bei Evotec. Die Papiere legen dank einer millionenschweren Meilensteinzahlung des Forschungspartners Sanofi 3,4 Prozent zu.

***********************************************************

07:39 DEUTSCHE BANK VORBÖRSLICH ERNEUT UNTER DRUCK

Die Aussicht auf einen Verlust für 2017 setzt der Deutschen Bank am Montag erneut zu. Die Aktien verlieren gegen den Trend vorbörslich ein knappes Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)