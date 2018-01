BÖRSEN-TICKER-Nordex klettern an TecDax-Spitze

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Die Gewinnung von drei Großaufträgen in den USA schiebt Nordex-Titel an. Sie steigen um 5,7 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 10,20 Euro und führen die Gewinnerliste im TecDax an.

*********************************************************

08:44 ÖLPREISE STEIGEN AUF HÖCHSTEN STAND SEIT MAI 2015

Der Ölpreis steigt weiter: Ein Barrel der Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich auf 68,29 Dollar und kostet so viel wie zuletzt vor gut zweieinhalb Jahren. US-Leichtöl WTI steigt um 1,3 Prozent auf 62,56 Dollar, ebenfalls der höchste Stand seit Mai 2015.

**********************************************************

08:11 RWE TOP-FAVORIT IM DAX NACH HOCHSTUFUNG

RWE steigen am Dienstag nach einer Hochstufung im Frankfurter Frühhandel um 1,2 Prozent und übernehmen die Spitzenposition im Dax. Analysten von Bernstein stuften die Titel auf “outperform” von “market-perform” nach oben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)