BÖRSEN-TICKER-Euro wieder auf dem Rückzug

Frankfurt, 10. Jan (Reuters) - Im späten europäischen Geschäft gerät der Euro unter Druck: Am Abend notiert er bei 1,1960 Dollar und damit mehr als einen halben US-Cent unter dem gegen Mittag erreichten Tageshoch von 1,2017 Dollar.

17:24 BITCOIN WIEDER ÜBER 14.500 DOLLAR

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es mit dem Bitcoin wieder nach oben : Die Internet-Währung verteuert sich um 1,9 Prozent auf 14.674 Dollar. Am Morgen rutschte sie noch zeitweise rund sieben Prozent auf unter 13.500 Dollar ab.

15:45 AIRBUS WEITEN GEWINNE AUS - TOP-FAVORIT IN PARIS

Airbus steigen um drei Prozent auf 89,46 Euro und damit an die Spitze des CAC40 in Paris und des MDax. Schon seit dem Vormittag sind die Aktien kontinuierlich auf dem Weg nach oben. Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht der Flugzeugbauer kurz vor einem Großauftrag aus China über 184 A320-Maschinen.

13:08 GOLD STEIGT AUF VIER-MONATS-HOCH

Der Goldpreis zieht an und steigt um gut ein Prozent auf 1326,56 Dollar je Feinunze. Damit notiert er so hoch wie zuletzt im September. Grund für die Käufe sei der Schwächeanfall des Dollar, sagte ein Händler. Das sei für den Markt im Moment interessanter als der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt, was normalerweise den Goldpreis belaste.

11:58 DOLLAR-INDEX GEHT AUF TALFAHRT

Der Verkaufsdruck auf die US-Währung nimmt wieder zu: Der Dollar-Index verliert binnen Minuten 0,5 Prozent. Im Gegenzug verteuern sich Euro und Pfund Sterling um jeweils etwa einen halben US-Cent auf 1,1992 und 1,3540 Dollar. Einem Medienbericht zufolge könnte China den Kauf von US-Anleihen drosseln oder sogar stoppen. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds steigt daraufhin auf ein frisches Zehn-Monats-Hoch von 2,593 Prozent.

09:53 CONTINENTAL-ANLEGER MACHEN KASSE

Nach dem größten Tagesgewinn seit zweieinhalb Jahren nutzen Continental-Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Die Aktien verlieren 2,1 Prozent. Am Dienstag hatten sie wegen Spekulationen auf eine bevorstehende Aufspaltung 5,4 Prozent zugelegt.

09:40 STEIGENDER ÖLPREIS HIEVT RUBEL AUF SECHS-MONATS-HOCH

Steigende Preise für das wichtige Exportgut Rohöl geben der russischen Währung Auftrieb. Im Gegenzug verliert der Dollar 0,4 Prozent und ist mit 56,76 Rubel so billig wie zuletzt vor rund sechs Jahren. Das US-Öl WTI klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch von 63,57 Dollar je Barrel.

09:18 ANALYSTENKOMMENTAR GIBT LUFTHANSA AUFTRIEB

Ein positiver Kommentar der Credit Suisse ermuntert Anleger zum Einstieg bei Lufthansa. Die Aktien gewinnen 1,6 Prozent auf 30,57 Euro. Die Analysten der Schweizer Bank stuften die Papiere auf “Outperform” von “Neutral” hoch und hoben ihr Kursziel auf 36,93 Euro an. Dank der starken Stellung bei den Verbindungen von Frankfurt nach Nordamerika werde die Fluggesellschaft sicher Preiserhöhungen durchsetzen können.

09:14 HÄNDLER - HOCHSTUFUNG GIBT NORDEX RÜCKENWIND

Mit einem Kursplus von 3,2 Prozent gehört Nordex zu den Favoriten im TecDax ab. Börsianern zufolge haben die Analysten von MM Warburg die Papiere des Windkraftanlagen-Bauers auf “Buy” von “Hold” hochgestuft.

07:54 PFEIFFER VACUUM VORBÖRSLICH GEFRAGT

Ein positiver Analystenkommentar hievt Pfeiffer Vacuum an die Spitze des TecDax. Die Aktien steigen bei Geschäft von Lang & Schwarz um 1,4 Prozent auf etwa 161 Euro. Die Experten der HSBC haben ihr Kursziel auf 196 von 169 Euro angehoben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)