BÖRSEN-TICKER-Fiat Chrysler gibt Gas - Aktie auf Rekordhoch

Frankfurt, 12. Jan (Reuters) - Die Verlegung der Pickup-Produktion von Mexiko in die USA kommt bei Fiat-Chrysler-Anlegern gut an. Die Titel klettern um 4,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 19,92 Euro und sind größter Gewinner an der Börse in Mailand. Fiat-Titel gewannen seit Jahresbeginn rund 30 Prozent an Wert.

**********************************************************

07:49 HERABSTUFUNG DRÜCKT CARL ZEISS MEDITEC AN TECDAX-ENDE

Carl Zeiss Meditec rutschen vorbörslich um knapp zwei Prozent ab und sind größter Verlierer im TecDax. Analysten von Berenberg stuften die Titel auf “hold” von “buy” zurück und senkten das Kursziel für die Aktien auf 48 Euro von 55 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)