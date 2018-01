BÖRSEN-TICKER-Brent über 70 Dollar auf Drei-Jahres-Hoch

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Bei geringem Umsatz zieht Brent wieder an und steigt in der Spitze um 0,5 Prozent auf 70,19 Dollar. Damit ist das Nordseeöl so teuer wie zuletzt im Dezember 2014. Ein Fass WTI legt um 0,8 Prozent zu - ebenfalls auf ein Drei-Jahres-Hoch von 64,81 Dollar.

17:18 EZB-NOTENBANKER DRÜCKT DAX TIEFER - EURO FEST

Die Aussicht auf ein möglicherweise abruptes Ende der Anleihenkäufe durch die EZB drückt den Dax wieder tiefer ins Minus. Er verliert 0,4 Prozent auf 13.197 Punkte. Zugleich notiert der Euro mit 1,2270 Dollar nur knapp unter dem Tageshoch von 1,2296 Dollar, das er am Mittag erreicht hatte.

16:31 EUROSTOXX ZIEHT INS PLUS - DAX NOCH LEICHT IM MINUS

Bei geringen Umsätzen holt der EuroStoxx50 etwas auf und liegt mit 3620 Punkten 0,2 Prozent höher. Der Dax grenzt seine Verluste auf 0,2 Prozent ein und liegt bei 13.224 Zählern.

13:13 VERDOPPELTE DIVIDENDE TREIBT AZIMUT IN MAILAND HOCH

Mit der Verdoppelung seiner Dividende auf zwei Euro macht der italienische Vermögensverwalter Azimut den Anlegern Kauflaune: Die Aktien steigen um 10,6 Prozent auf 18,46 Euro und damit an die Spitze des Mailänder Auswahlindex. Die Erhöhung der Ausschüttung sei völlig überraschend, sagt ein Börsianer.

12:58 ZINK SO TEUER WIE SEIT JULI 2007 NICHT MEHR

Die Dollar-Schwäche treibt Anleger in Rohstoffe: Zink verteuert sich um 1,7 Prozent auf ein Zehneinhalb-Jahres-Hoch von 3440 Dollar je Tonne. Kupfer steigt um 2,1 Prozent auf 7262 Dollar je Tonne.

12:44 METRO NACH SCHWACHEM WEIHNACHTSQUARTAL AUF TALFAHRT

Die Bekräftigung von Kaufempfehlungen durch das Bankhaus Lampe und Baader Helvea versöhnen Metro-Anleger nur wenig: Die Aktien zählen mit einem Abschlag von 2,9 Prozent auf 16,61 Euro zu den MDax-Schlusslichtern. Die Umsatzentwicklung im Weihnachtsgeschäft sei zwar durchwachsen, ändere aber nichts am Ausblick des Handelsriesen, begründeten Analysten beider Häuser ihre Kaufbestätigung.

09:21 PUMA UND NORDEX AUF ERHOLUNGSKURS

Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste bei Puma und Nordex zum Einstieg bei den Unternehmen. Die Aktien des Sportartikel-Herstellers, die zudem von Warburg auf “Buy” hochgestuft wurden, gewinnen zwei Prozent und die Titel des Windkraftanlagen-Bauers 2,4 Prozent.

09:19 HERABSTUFUNG LASTET AUF SYMRISE

Symrise rutschen nach einer Herabstufung um zwei Prozent auf 68,28 Euro ab. Händlern zufolge stuften Analysten von Mainfirst die Aktien auf “underperform” von “neutral” zurück und senkten das Kursziel auf 66 Euro von 68 Euro.

09:14 ÜBERANGEBOT DRÜCKT EISENERZPREIS IN CHINA

Wachsende Lagerbestände setzen Eisenerz zu. Der chinesische Future fällt um zwei Prozent auf 536,50 Yuan (83 Dollar) je Tonne. Die chinesischen LagerbeständeSH-TOT-IRONINV des Stahl-Grundstoffs liegen mit 152,83 Millionen Tonnen auf dem höchsten Stand seit mindestens 2004.

08:48 DOLLAR-SCHWÄCHE HIEVT GOLD AUF 4-MONATS-HOCH

Anleger nutzen die aktuelle Schwäche des Dollar zum Kauf von Gold. Der Preis für das Edelmetall steigt am Montag um 0,5 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 1344,44 Dollar je Feinunze. Der Dollar-Index notiert mit 90,622 Punkten auf einem Drei-Jahres-Tief. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)