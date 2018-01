Frankfurt, 17. Jan (Reuters) - Die Sorge vor immer mehr Verboten im Handel mit Kryptowährungen lastet weiterhin auf Bitcoin & Co. Der Preis für Bitcoin gibt weiter nach und fällt an der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp zeitweise um sieben Prozent auf 10.567 Dollar. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

