BÖRSEN-TICKER-Jenoptik steigen auf 17-Jahres-Hoch

Frankfurt, 18. Jan (Reuters) - Jenoptik legen um 6,4 Prozent auf 30,84 Euro zu und notieren damit so hoch wie zuletzt im Oktober 2000. Offenbar habe der Durchbruch durch die 30-Euro-Marke einigen Anlegern neue Kaufsignale gegeben, sagte ein Händler. Jenoptik haben seit Jahresbeginn per Mittwochabend fünf Prozent gewonnen, nachdem sie in den vergangenen zwölf Monaten schon fast 80 Prozent zugelegt haben.

12:35 K+S AUF ERHOLUNGSKURS AN DER MDAX-SPITZE

K+S steigen um 4,6 Prozent auf 22,44 Euro an die MDax-Spitze. Sie notieren damit so hoch wie seit vergangenem Oktober nicht mehr. Zuletzt habe es positive Analystenstudien gegeben, sagte ein Händler. Unter anderem hatte das Bankhaus Lampe am Mittwoch seine Kaufempfehlung bekräftigt.

11:14 BITCOIN WIEDER ÜBER 11.000 DOLLAR

Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte stabilisiert sich der Kurs für Bitcoin auf der größten luxemburgischen Plattform Bitstamp und liegt bei 11.298 Dollar. Am Mittwoch hatte sich die Cyberwährung im späten US-Geschäft erholt und ihr Tagestief von weniger als 9300 Dollar weit hinter sich gelassen.

7:41 INFINEON NACH KAUFEMPFEHLUNG GEFRAGT

Infineon sind mit einem Plus von 2,1 Prozent bei Lang & Schwarz größter Dax-Gewinner. Societe Generale hat die Bewertung der Titel mit "Buy" aufgenommen.