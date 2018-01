BÖRSEN-TICKER-Einigung im US-Etatstreit schiebt Dow auf Rekord

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Der Dow Jones steigt um 0,3 Prozent auf eine neue Bestmarke von 26.156 Punkte. Der Nasdaq weitet sein Plus auf ein halbes Prozent aus, und der S&P50 notiert 0,5 Prozent höher. Die Senatsführung der Demokraten hatte erklärt, für das Ende des "Government-Shutdown" zu stimmen. *********************************************************** 18:35 DOLLAR HOLT KURZ VOR SENATSVOTUM AUF Zum Yen steigt der Dollar auf ein Tageshoch von 111,22 Yen, während der Euro leicht bis auf etwa 1,2222 Dollar von zuvor meist um 1,2250 Dollar nachgibt. Händler verweisen auf Aussagen von Senator Chuck Schumer, wonach sich seine Demokraten mit den Republikanern auf einen Überbrückungshaushalt geeinigt hätten. *********************************************************** 18:24 ÖLPREISE SPRINGEN KURZ HOCH UND SACKEN DANN AB Brent verteuert sich am späten Nachmittag um 1,3 Prozent auf 69,51 Dollar je Fass, WTI kostet mit 64,14 Dollar 1,2 Prozent mehr. Nach wenigen Minuten bröckeln die Preise schon wieder, so dass WTI sogar leicht ins Minus rutscht. *********************************************************** 16:32 BITCOIN WIEDER AUF TALFAHRT Der auf der größten luxemburgischen Plattform Bitstamp gehandelte Bitcoin gerät wieder unter Druck und verliert neun Prozent auf 10.500 Dollar. *********************************************************** 16:02 DEUTSCHE BANK STEIGEN AN DAX-SPITZE Deutsche Bank weiten Gewinne aus und steigen um drei Prozent auf 15,80 Euro, womit sie die Favoritenliste im Dax und EuroStoxx50 anführen. Die Deutsche Bank hatte erklärt, es sei falsch, dass sie der Finanzaufsicht verdächtige Geldtransaktionen von Jared Kushner oder ihm nahestehende Personen gemeldet habe. "Da waren einige Anleger offenbar erleichtert und nutzten das für Zukäufe", sagte ein Händler. Die Aktien hatten zuvor bereits im Plus gelegen. *********************************************************** 13:36 OSRAM HALTEN NACH ANALYSTENSKEPSIS ROTE LATERNE IM MDAX Osram fallen um vier Prozent auf 73,48 Euro an das MDax-Ende. Die Analysten von JP Morgan passten ihr Kursziel zwar auf 67 von 59 Euro nach oben an. Doch verwiesen die Experten auf die schlecht laufenden Geschäfte beim Rivalen Zumtobel und senkten ihre Umsatzschätzung für die Sparte Opto Semiconductors. *********************************************************** 13:03 MEDIGENE STEIGEN IN TECDAX-SPITZENGRUPPE AUF Medigene legen 6,5 Prozent auf 14,64 Euro zu und zählen im TecDax zu den Favoriten. Aus den USA wird ein Mega-Deal im Bereich der Krebsimmuntherapie gemeldet: Celgene Corp übernimmt den Rest der Anteile von Juno Therapeutics für etwa neun Milliarden Dollar in Bar für 87 Dollar je Aktie. Im vorbörslichen US-Handel steigen Juno um 27 Prozent auf 86,13 Dollar. *********************************************************** 11:43 ÜBERNAHME VON BIOVERATIV BEFLÜGELT PARTNERFIRMA SOBI Die Übernahme des Partner-Unternehmens Bioverativ verhilft Sobi zum größten Kurssprung seit fast drei Jahren. Die Aktien der schwedischen Pharmafirma steigen in Stockholm um knapp 16 Prozent auf 134,80 Kronen. *********************************************************** 09:37 MILLIARDEN-ÜBERNAHME DRÜCKT SANOFI INS MINUS Die 11,6 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Bioverativ beurteilten Sanofi-Anleger skeptisch. Die Aktien des Pharmakonzerns fallen um 3,5 Prozent und sind mit 70,38 Euro so günstig wie seit über einem Jahr nicht mehr. *********************************************************** 09:29 KAUFOFFERTE TREIBT YOOX NET-A-PORTER AUF REKORDHOCH Yoox Net-A-Porter klettern nach der Übernahmeofferte von Richemont um ein Viertel auf ein Rekordhoch von 38,00 Euro. Sie sind mit Abstand der größte Gewinner an der Börse in Paris. Die Schweizer bieten 38 Euro je Yoox-Aktie. **************************************************** 08:22 STEINHOFF IM AUFWIND NACH ANTEILSVERKAUF Steinhoff-Aktien klettern im Frankfurter Frühhandel um 14 Prozent auf 58 Cent. Der Möbelhändler beschafft sich durch den Verkauf von Aktien der PSG Gruppe umgerechnet gut eine halbe Milliarde Euro. **************************************************** 07:47 FUSIONSFANTASIEN BEFLÜGELN AKTIEN VON DELIVERY HERO Angetrieben von Fusionsspekulationen steigen die Aktien von Delivery Hero vorbörslich um 2,5 Prozent und sind Top-Wert im SDax. Der niederländische Essenslieferdienst-Konzern Takeaway.com hat in einem Interview eine Fusion mit Delivery Hero ins Spiel gebracht. ***************************************************** 07:41 AUSSICHT AUF STEIGENDE DIVIDENDE SCHIEBT TELEKOM AN Die Aussicht auf steigende Dividenden lässt Anleger bei Aktien der Deutschen Telekom<DTEGn.DE zugreifen. Die Titel steigen im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent und sind Dax-Spitzenreiter. Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt kündigte in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" an, die Dividende werde nach 2018 weiter steigen. ***************************************************** 07:37 CONTI NACH HERABSTUFUNG VORBÖRSLICH SCHWÄCHER Continental-Aktien rutschen vorbörslich bei Lang & Schwarz um gut ein Prozent ab und sind schwächster Dax-Wert. Analysten von Bernstein stuften die Titel auf "market perform" von "outperform" zurück, erhöhten aber gleichzeitig das Kursziel auf 260 Euro von 240 Euro. ****************************************************** 07:32 THYSSENKRUPP EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Unternehmen werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Thyssenkrupp AG 26,30 0,15 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)