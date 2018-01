BÖRSEN-TICKER-Dollar-Index fällt erneut auf Drei-Jahres-Tief

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Der nahende Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum macht Dollar-Anleger nervös. “Trompetet Trump in Davos weiter Protektionismus, bleibt der Dollar aus Sorge vor einem drohenden Handelskrieg unter Druck”, sagt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Der Dollar-Index notiert mit 89,974 Punkten so niedrig wie zuletzt vor drei Jahren.

07:38 GOLDMAN-KAUFEMPFEHLUNG GIBT KLÖCO AUFTRIEB

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs hievt Klöckner & Co. (KlöCo) am Mittwoch vorbörslich an die Spitze des SDax. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz 3,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)