MÄRKTE-Compugroup Medical stürzen nach enttäuschender Prognose ab

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Mit seiner Prognose für 2018 hat Compugroup Medical am Mittwoch die Anleger vergrault. Die im TecDax gelisteten Aktien stürzten um 13 Prozent auf 51,35 Euro ab und gaben damit die Gewinne seit Dezember wieder ab. Das Medizinsoftware-Unternehmen hatte für 2018 einen Umsatz von 700 bis 730 Millionen Euro und ein Betriebsgewinn (Ebitda) von 175 bis 190 Millionen Euro vorausgesagt.

“Das liegt deutlich unter dem, was von Analysten erwartet wird”, sagte ein Händler, der auf die von Reuters veröffentlichten Schätzungen der Analysten verwies. Demnach hatten die Experten mit einem Umsatz von knapp 831 Millionen Euro und einem Ebitda von 213 für das laufende Jahr gerechnet. Erschwerend komme hinzu, dass das Unternehmen erst Mitte Dezember seine Prognose gesenkt habe. Seinerzeit hatte Compugroup erklärt: “Die nicht im Geschäftsjahr 2017 ausgeführten Aufträge werden zu Beginn des Geschäftsjahres 2018 installiert.” Das schlage nun besonders negativ zu Buche, sagte der Händler. Schließlich hätten sich viele Investoren seit Jahresbeginn mit den Titeln eingedeckt, so dass sich per Dienstagabend ein Jahresgewinn von acht Prozent summiert habe. Nach dem Kurssturz vom Mittwoch hat die Aktie aktuell fünf Prozent zum Jahresende 2017 verloren. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)