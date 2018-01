Frankfurt, 25. Jan (Reuters) - Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung gewinnt die Euro-Rally nochmal an Fahrt. Die Gemeinschaftswährung steigt um 0,4 Prozent bis auf 1,2459 Dollar. Damit notiert sie so hoch wie seit Dezember 2014 nicht mehr. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

