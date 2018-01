BÖRSEN-TICKER-Daimler nach Herabstufung Schlusslicht im Dax

Frankfurt, 26. Jan (Reuters) - Daimler-Aktien rutschen im Frankfurter Frühhandel um knapp ein Prozent auf 73,86 Euro ab und sind größter Verlierer im Dax. Händlern zufolge stuften Analysten vom Bankhaus Lampe die Titel auf “hold” von “buy” herunter.

*********************************************************

07:59 SALZGITTER NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER

Nach einer Herunterstufung rutschen Salzgitter im vorbörslichen Handel ans MDax-Ende. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent. JP Morgan hat die Titel auf “Underweight” von “Neutral” gesetzt.

***********************************************************

07:51 MÖGLICHE VERZÖGERUNGEN BEI NACCO-ÜBERNAHME DRÜCKEN VTG

Mögliche Verzögerungen bei der Übernahme von Nacco belasten die Aktien von VTG. Sie fallen im vorbörslichen Handel um gut drei Prozent und liegen damit am SDax-Ende.

***********************************************************

07:41 EURO NOTIERT WIEDER UNTER MARKE VON 1,25 DOLLAR

Nach seiner jüngsten Rally ist der Euro wieder unter die Marke von 1,25 Dollar gerutscht, über die er am Donnerstag erstmals seit drei Jahren geklettert war. EZB-Präsident Mario Draghi hatte Markt-Spekulationen auf steigende Zinsen nicht eingedämmt und damit dem Euro Flügel verliehen. Am Freitagmorgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2444 Dollar.