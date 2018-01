MÄRKTE-US-Regierungsüberlegungen für eigenes 5G-Netz drücken Telekom-Werte

New York, 29. Jan (Reuters) - Überlegungen der US-Regierung zum Aufbau eines eigenen ultraschnellen 5G-Mobilfunknetzes zur Vermeidung einer möglichen Spionagegefahr durch China haben am Montag die US-Telekomwerte belastet. AT&T, Verizon, Sprint und die Telekom-Tochter T-Mobile US verloren je etwa zwei Prozent. Ein Regierungsvertreter hatte der Nachrichtenagentur Reuters einen Bericht der Webseite Axios.com bestätigt, wonach auf niedriger Regierungsebene darüber diskutiert wird.

Der Chef der US-Netzagentur FCC, Ajit Pai, erklärte allerdings, er würde gegen ein solches Vorgehen der US-Regierung votieren. Das wäre "kostspielig und kontraproduktiv".