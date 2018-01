BÖRSEN-TICKER-Dax rutscht unter 13.200 Punkte

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Der Dax fällt um ein Prozent auf 13.188 Punkte, während die US-Futures ihre Verluste auf 0,7 bis ein Prozent ausweiten.

13:44 APPLE SETZEN IHRE TALFAHRT FORT

Apple-Aktien verlieren im vorbörslichen US-Handel 1,3 Prozent. Bereits am Montag waren sie um 2,1 Prozent abgerutscht, das hatte für Nervosität am gesamten Aktienmarkt gesorgt.

13:15 AKTIEN VON THOMSON REUTERS VORBÖRSLICH IM PLUS

Die an der Wall Street notierten Aktien von Thomson Reuters klettern im vorbörslichen Handel um 6,9 Prozent. Insidern zufolge verhandelt der Konzern mit Blackstone über einen Verkauf seiner Finanzmarktsparte. Die Titel des Finanzinvestors verlieren 1,9 Prozent.

13:03 EURO WIEDER ÜBER 1,24 DOLLAR

Der Euro holt wieder auf und notiert mit 1,2440 Dollar einen halben US-Cent höher. Händler verweisen auf technische Faktoren und Nervosität vor der “State of the Union”-Rede von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch.

12:55 TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF ERHOLUNGSKURS

Telefonica Deutschland setzen sich mit einem Kursplus von 4,2 Prozent an die Spitze des TecDax. Börsianer sprechen von einer technischen Reaktion auf das rund siebenprozentige Minus der vergangenen drei Wochen.

12:24 CALLIDUS AUF REKORDHOCH NACH SAP-GEBOT

Callidus-Papiere klettern im vorbörslichen US-Handel um elf Prozent auf ein Rekordhoch von 36,30 Dollar. SAP bietet 36 Dollar je Aktie für Callidus. Callidus-Titel legten 2017 um mehr als 70 Prozent zu, seit Jahresanfang sind es weitere 14 Prozent.

09:25 SIEMENS GAMESA IM AUFWIND TROTZ QUARTALSVERLUST

Die vollen Orderbücher machen Anleger von Siemens Gamesa zuversichtlich und lassen sie über den Verlust im vergangenen Quartal hinwegsehen. Die Aktien steigen an der Börse in Madrid um 5,4 Prozent auf 12,89 Euro.

08:20 ALSTRIA OFFICE NACH BLITZ-KAPITALERHÖHUNG GEFRAGT

Alstria Office sind nach ihrer Blitz-Kapitalerhöhung im Frankfurter Frühhandel einer der wenigen Gewinner im MDax. Der Kurs legt um 1,5 Prozent auf 12,89 Euro zu.

07:51 RWE UND INNOGY UNTER DRUCK NACH ANALYSTENKOMMENTAR

RWE verlieren nach einer Herabstufung vorbörslich 1,4 Prozent und sind zeitweise Schlusslicht im Dax. Analysten von Jefferies stuften die Titel auf “hold” von “buy” zurück und senkten das Kursziel auf 15 Euro von 22,10 Euro. Auch die Aktien von Innogy fallen um gut ein Prozent. Die Jefferies-Experten stutzten das Kursziel für die Titel auf 29 Euro von 34 Euro.

07:38 SAP NACH QUARTALSZAHLEN UNTER DRUCK

Schwächer als erwartet ausgefallene Quartalszahlen ziehen die Aktien von SAP nach unten. Sie verlieren am Dienstag vorbörslich 1,3 Prozent und sind einer der schwächsten Werte im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)