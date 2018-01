BÖRSEN-TICKER-Thomson Reuters geben Gewinne wieder ab

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Die Aktien von Thomson Reuters fallen zu Handelsbeginn in Toronto und New York um rund vier Prozent, halbieren dann aber ihre Verluste auf etwas mehr als zwei Prozent. Die Übernahme der umsatzstärksten Sparte des Informationskonzerns durch den US-Investor Blackstone hatte am Dienstag den Aktienkurs um sieben Prozent in die Höhe katapultiert.

14:50 AIRBUS AN MDAX-SPITZE - BOEING NACH ZAHLEN HÖHER

Airbus-Aktien stiegen um 2,7 Prozent und führen damit die Gewinnerliste im MDax, CAC40 und EuroStoxx50 an. Im vorbörslichen US-Handel liegen die Aktien des Rivalen Boeing nach der Vorlage von Zahlen sechs Prozent im Plus.

13:14 INTEL-RIVALE AMD VORBÖRSLICH GEFRAGT

Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen ermuntert Anleger zum Einstieg bei AMD. Die Aktien gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft 3,6 Prozent.

12:49 TAKKT SETZT SICH AN SDAX-SPITZE

Mit einem Kursplus von 4,1 Prozent ist Takkt größter Gewinner im SDax. Die Aktien des Versandhändlers sind mit 21,75 Euro so teuer wie seit einem guten halben Jahr nicht mehr. Die Analysten von Equinet stuften die Papiere auf “Accumulate” von “Neutral” hoch.

11:43 DOLLAR-SCHWÄCHE GIBT KUPFER AUFTRIEB

Rohstoffanleger nutzen die Dollar-Schwäche zum Kauf von Kupfer. Das Industriemetall verteuert sich um 1,3 Prozent auf 7140 Dollar je Tonne.

11:01 WASHTEC MIT GRÖßTEM KURSSTURZ SEIT 2002

Nach Ankündigung eines Ergebnisses im ersten Quartal unter Vorjahreswert gehen die Aktien von Washtec auf Talfahrt. Sie verlieren fast 14 Prozent. Das ist der größte Kurssturz seit mehr als 15 Jahren.

09:25 KAUFEMPFEHLUNG TREIBT PROSIEBEN AN DAX-SPITZE

ProSiebenSat.1 erobern die Dax-Spitze mit einem Kursplus von 5,1 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 31,04 Euro. Händlern zufolge ist eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank der Kurstreiber. Sie stufte die Titel hoch auf “Buy” von “Hold” und erhöhte das Kursziel auf 38 von 30 Euro.

8:23 Siemens nach Zahlen im Aufwind

Ein besser als erwartet ausgefallenes Quartalsergebnis schiebt Siemens an. Börsianer hoben außerdem den Auftragseingang positiv hervor. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,4 Prozent.

07:48 GEWINNPLUS SCHIEBT SARTORIUS VORBÖRSLICH AN

Ein 8,5-prozentiger Anstieg des operativen Gewinns ermuntert Anleger zum Einstieg bei Sartorius. Die Aktien legen vorbörslich 2,1 Prozent zu. Für 2018 stellt das Unternehmen eine weitere Steigerung der Ertragskraft in Aussicht.

07:42 HOCHSTUFUNG GIBT CONTI AUFTRIEB

Ein positiver Analystenkommentar hievt Continental an die Spitze des Dax. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,4 Prozent, nachdem die Experten der BNP Paribas sie auf “Outperform” von “Neutral” hochgestuft haben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)