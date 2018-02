BÖRSEN-TICKER-Hamburger Hafen nach Analystenkommentar gefragt

Frankfurt, 01. Feb (Reuters) - Nach einer Hochstufung klettern die Aktien von Hamburger Hafen im frühen Handel um 2,2 Prozent. Kepler Cheuvreux hat die Titel laut Händlern auf "Hold" von "Reduce" heraufgesetzt. ******************************************************** 08:28 FREENET NACH HERABSTUFUNG SCHWÄCHSTER TECDAX-WERT Freenet verlieren im Frühhandel rund zwei Prozent und sind schwächster Wert im TecDax. Händler verweisen auf eine Herabstufung durch die UBS auf "sell" von "neutral". Das Kursziel liegt bei 27,50 Euro (zuvor 27,00 Euro). ******************************************************** 08:22 SIEMENS EX DIVIDENDE GEHANDELT Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens AG 118,46 3,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)