BÖRSEN-TICKER-Französische Bic stürzen nach Ausblick ab

Frankfurt, 01. Feb (Reuters) - Der französische Hersteller von Feuerzeugen, Kugelschreibern und Rasierern, Societe Bic, steht nach einem trüben Ausblick unter Druck. Die Aktien verlieren in Paris knapp dreizehn Prozent und fallen auf ein Drei-Monats-Tief. Ein zunehmender Wettbewerb im Geschäft mit Rasierern und eine schwächere Wirtschaft in Brasilien drückten 2018 die Umsätze, die Gewinne seien von steigenden Rohmaterialkosten belastet, teilte BIC mit. ************************************************************ 9:49 SCHAEFFLER RUTSCHT NACH ZAHLEN AB Anleger lassen Schaeffler nach Bekanntgabe der Jahreszahlen fallen. Die Aktien des Autozulieferers verbilligen sich bis zu 7,4 Prozent auf 14,83 Euro. Sie sind damit schwächster MDax-Wert. ****************************************************** 08:53 SARTORIUS SETZEN HÖHENFLUG FORT Sartorius setzen ihren Rekordkurs fort und steigen im frühen Handel um 4,3 Prozent auf 92,40 Euro. Analysten von Metzler stuften die Titel Händlern zufolge auf "buy" von "hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 110 von 75 Euro. Am Mittwoch hatten die Titel bereits um 4,7 Prozent zugelegt. ****************************************************** 08:53 HAMBURGER HAFEN NACH ANALYSTENKOMMENTAR GEFRAGT Nach einer Hochstufung klettern die Aktien von Hamburger Hafen im frühen Handel um 2,2 Prozent. Kepler Cheuvreux hat die Titel laut Händlern auf "Hold" von "Reduce" heraufgesetzt. ******************************************************** 08:28 FREENET NACH HERABSTUFUNG SCHWÄCHSTER TECDAX-WERT Freenet verlieren im Frühhandel rund zwei Prozent und sind schwächster Wert im TecDax. Händler verweisen auf eine Herabstufung durch die UBS auf "sell" von "neutral". Das Kursziel liegt bei 27,50 Euro (zuvor 27,00 Euro). ******************************************************** 08:22 SIEMENS EX DIVIDENDE GEHANDELT Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens AG 118,46 3,70