BÖRSEN-TICKER-Fraport am MDax-Ende nach Verkaufsempfehlung

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Fraport. Die Titel verlieren 4,3 Prozent auf ein Siebeneinhalb-Wochen-Tief von 88,70 Euro nach einer Herabstufung durch Warburg auf “sell” von “hold”. Die Fraport-Aktien sind einer der größten Verlierer im MDax.

09:38 COMPUGROUP NACH GESCHÄFTSZAHLEN GEFRAGT

Das Umsatz- und Gewinnplus beim Medizinsoftwareunternehmen Compugroup kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien sind mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent auf 49,22 Euro einziger Gewinner im TecDax.

08:23 DEUTSCHE BANK EINER DER WENIGEN LICHTBLICKE IM DAX

Deutsche Bank sind im Frankfurter Frühhandel einer der wenigen Gewinner im Dax. Die Titel legen rund ein halbes Prozent zu, nachdem sie am Freitag in Folge enttäuschender Geschäftszahlen um 6,2 Prozent nach unten gerauscht waren.

07:43 STABILUS NACH GESCHÄFTSZAHLEN IM PLUS

Der Anstieg des operativen Gewinns im ersten Geschäftsquartal kommt bei Stabilus-Aktionären gut an. die im SDax notierten Aktien legen vorbörslich um 1,3 Prozent zu und sind einer der wenigen Gewinner am deutschen Aktienmarkt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)