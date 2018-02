BÖRSEN-TICKER-Dow-Future im frühen US-Handel schwach

Frankfurt, 06. Feb (Reuters) - Gegen 7:00 Uhr Ortszeit notieren die US-Futures auf die drei großen Indizes klar im Minus: Der Dow-Future verliert etwa 1,8 Prozent, der Nasdaq-Future 1,1 Prozent und der S&P500-Future 1,3 Prozent. Der Dax liegt aktuell mit 12.370 Punkten 2,5 Prozent schwächer.

12:58 UMSATZ IM DAX SEHR HOCH

Im Dax werden bis zum Mittag rund 100 Millionen Aktien für gut vier Milliarden Euro gehandelt. Das liegt nur leicht unter dem gesamten Tagesumsatz vom Montag, als insgesamt 117 Millionen Stück für 4,8 Milliarden Euro gehandelt wurden. Am 29. Januar belief sich das gesamte Tagesvolumen sogar nur auf 81 Millionen Papieren für 3,3 Milliarden Euro.

11:44 “ANGSTBAROMETER” VSTOXX VOR STÄRKSTEM ANSTIEG SEIT 2001

Der Volatilitätsindex VStoxx beschleunigt seinen Anstieg und legt 45,7 Prozent zu. Damit steuert das Barometer für die Nervosität der europäischen Aktienanleger auf das größte Tagesplus seit den Anschlägen vom 11. September 2001 zu. Der deutsche VDax legt 31 Prozent zu und markiert mit 25,22 Punkten ein Eineinhalb-Jahres-Hoch.

07:42 ÖLPREIS AUF TIEFSTEM STAND SEIT FÜNF WOCHEN

Die Ölpreise rutschen weiter ab. Ein Fass Brent verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 66,82 Dollar, das ist der niedrigste Preis seit fünf Wochen. US-Öl WTI kostet mit 63,29 Dollar ebenfalls gut ein Prozent weniger.

07:37 BITCOIN RUTSCHT UNTER 6000 DOLLAR

Bitcoin kann sich dem Abwärtsstrudel der weltweiten Aktienmärkte nicht entziehen. Die Cyberdevise sackt am Dienstag um 15 Prozent auf 5992 Dollar ab. So wenig hat ein Bitcoin zuletzt Mitte November gekostet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)