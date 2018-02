BÖRSEN-TICKER-Lufthansa nach Herunterstufung Dax-Schlusslicht

Frankfurt, 08. Feb (Reuters) - Nach einer Herunterstufung finden sich die Aktien der Lufthansa am Dax-Ende wieder. Die Titel verlieren rund drei Prozent. Kepler Cheuvreux hat die Titel auf “Reduce” von “Hold” herabgesetzt.

08:00 MÜNCHENER RÜCK MACHT BODEN GUT

Die Aktien der Münchener Rück gehen auf Erholungskurs. Die Titel stehen mit einem Plus von 1,8 Prozent bei Lang & Schwarz an der Dax-Spitze. Am Dienstag verloren die Titel nach der Vorlage der Bilanz in einem schwachen Marktumfeld mehr als fünf Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)