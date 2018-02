BÖRSEN-TICKER-Wall Street zieht Dax nach unten

Frankfurt, 08. Feb (Reuters) - Die Kursverluste an der Wall Street ziehen den Dax nach unten. Er fällt um 1,5 Prozent auf ein Tagestief von 12.402 Punkte. Der Dow-Jones-Index verliert ein halbes Prozent auf 24.770 Zähler nachdem er der Börsenhandel kaum verändert begonnen hat.

*******************************************************

15:50 RENDITE VON ZEHNJÄHRIGEM BUND AUF 2 1/2-JAHRES-HOCH

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zieht weiter an. Erstmals seit September 2015 rentieren die Papiere bei 0,8 Prozent.

*********************************************************

13:37 TWITTER HEBEN DANK SCHWARZER ZAHLEN AB

Twitter klettern vorbörslich um 17 Prozent, nachdem der Kurznachrichtendienst im Quartal erstmals schwarze Zahlen schreibt. Der Konzern verdiente netto 91,1 Millionen Dollar nach einem Verlust von 167,1 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

**********************************************************

9:50 SHOP APOTHEKE STABILISIEREN SICH AUF NIEDRIGEM NIVEAU

Die in keinem der großen Indizes gelisteten Shop Apotheke liegen im Anfangsgeschäft rund drei Prozent höher bei 35,10 Euro. Am Mittwoch waren sie um 24,4 Prozent eingebrochen, nachdem bekanntwurde, dass im Koalitionsvertrag von Union und SPD ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln vorgesehen ist.

***********************************************************

09:16 LUFTHANSA NACH HERUNTERSTUFUNG DAX-SCHLUSSLICHT

Nach einer Herunterstufung finden sich die Aktien der Lufthansa am Dax-Ende wieder. Die Titel verlieren rund drei Prozent. Kepler Cheuvreux hat die Titel auf “Reduce” von “Hold” herabgesetzt.

**********************************************************

08:00 MÜNCHENER RÜCK MACHT BODEN GUT

Die Aktien der Münchener Rück gehen auf Erholungskurs. Die Titel stehen mit einem Plus von 1,8 Prozent bei Lang & Schwarz an der Dax-Spitze. Am Dienstag verloren die Titel nach der Vorlage der Bilanz in einem schwachen Marktumfeld mehr als fünf Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)