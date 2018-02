BÖRSEN-TICKER-Euphorie nach schwarzen Zahlen von Twitter hält an

Frankfurt, 09. Feb (Reuters) - Die Euphorie der Anleger nach dem Erreichen der Gewinnschwelle bei Twitter hält an. Die Aktien des US-Kurznachrichtenbetreibers gewinnen vorbörslich mehr als drei Prozent, nachdem sie am Donnerstag bereits rund zwölf Prozent höher geschlossen hatten. JP Morgan rechnet mit einem beschleunigten Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen.

9:24 MOELLER MAERSK ENTTÄUSCHT ANLEGER MIT GESCHÄFTSZAHLEN

Schlechter als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen drücken die Aktien der weltgrößten Reederei Moeller Maersk an der Börse in Kopenhagen um 5,2 Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 9820 Kronen.

09:10 CECONOMY NACH ZAHLEN SCHLUSSLICHT IM MDAX

Nach dem Gewinneinbruch im ersten Quartal rutschen die Aktien von Ceconomy um 2,8 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 10,98 Euro ab. Damit sind sie Schlusslicht im MDax.

07:37 LUFTHANSA NACH HERABSTUFUNG DAX-SCHLUSSLICHT

Die Aktien der Lufthansa rutschen am Freitag nach einer Herabstufung vorbörslich um 1,5 Prozent ab und liegen am Dax-Ende. Analysten von Barclays senkten ihr Rating auf “underweight” von “equal-weight”, sie hoben das Kursziel aber auf 23 Euro von 22 Euro an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)