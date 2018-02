BÖRSEN-TICKER-Dax fällt auf Fünf-Monats-Tief

Frankfurt, 09. Feb (Reuters) - Der Dax baut seine Verluste aus und rutscht unter die Marke von 12.200 Punkten. Er fällt um 0,8 Prozent auf ein Tagestief von 12.168 Zählern und damit auf den niedrigsten Stand seit etwas mehr als fünf Monaten.

12:10 EUPHORIE NACH SCHWARZEN ZAHLEN VON TWITTER HÄLT AN

Die Euphorie der Anleger nach dem Erreichen der Gewinnschwelle bei Twitter hält an. Die Aktien des US-Kurznachrichtenbetreibers gewinnen vorbörslich mehr als drei Prozent, nachdem sie am Donnerstag bereits rund zwölf Prozent höher geschlossen hatten. JP Morgan rechnet mit einem beschleunigten Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen.

9:24 MOELLER MAERSK ENTTÄUSCHT ANLEGER MIT GESCHÄFTSZAHLEN

Schlechter als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen drücken die Aktien der weltgrößten Reederei Moeller Maersk an der Börse in Kopenhagen um 5,2 Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 9820 Kronen.

09:10 CECONOMY NACH ZAHLEN SCHLUSSLICHT IM MDAX

Nach dem Gewinneinbruch im ersten Quartal rutschen die Aktien von Ceconomy um 2,8 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 10,98 Euro ab. Damit sind sie Schlusslicht im MDax.

07:37 LUFTHANSA NACH HERABSTUFUNG DAX-SCHLUSSLICHT

Die Aktien der Lufthansa rutschen am Freitag nach einer Herabstufung vorbörslich um 1,5 Prozent ab und liegen am Dax-Ende. Analysten von Barclays senkten ihr Rating auf "underweight" von "equal-weight", sie hoben das Kursziel aber auf 23 Euro von 22 Euro an.