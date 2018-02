BÖRSEN-TICKER-Südzucker-Anleger bleiben in der Defensive

Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Südzucker hinken am Montag der Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt hinterher. Die Titel notieren im vorbörslichen Handel kaum verändert, der Dax liegt dagegen 1,5 Prozent im Plus. Südzucker-Finanzchef Thomas Kölbl sagte der “Börsen-Zeitung” (Samstagsausgabe), der Rückgang der Zuckerpreise belaste den Konzern mehr als erwartet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles