BÖRSEN-TICKER-Probleme mit A320neo belasten Airbus

Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Airbus fallen in Paris und Frankfurt zeitweise um über ein Prozent, holen dann mit dem Markt aber auf und notieren kaum verändert bei 83,57 Euro. Laut Insidern hat sich die Auslieferung einiger A320neo und von Testflügen verschoben; da es Probleme mit Pratt&Whitney-Triebwerken gibt. Laut Airbus gibt es noch keinen Zeitplan für die Problemlösung. Positiv wirke allerdings die Unterzeichnung des Großauftrags für bis zu 36 A380-Flugzeuge durch Emirates.

***********************************************************

07:54 SÜDZUCKER-ANLEGER BLEIBEN IN DER DEFENSIVE

Südzucker hinken am Montag der Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt hinterher. Die Titel notieren im vorbörslichen Handel kaum verändert, der Dax liegt dagegen 1,5 Prozent im Plus. Südzucker-Finanzchef Thomas Kölbl sagte der “Börsen-Zeitung” (Samstagsausgabe), der Rückgang der Zuckerpreise belaste den Konzern mehr als erwartet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)