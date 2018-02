BÖRSEN-TICKER-LEG Immobilien übernehmen MDax-Spitze

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei LEG Immobilien. Die Aktien steigen um 2,1 Prozent auf 85,22 Euro. Die Experten der Deutschen Bank stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” hoch und hoben das Kursziel auf 105 von 98 Euro an.

***********************************************************

07:53 BILFINGER NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein gestiegener Auftragseingang und die Aussicht auf weiteres Wachstum geben Bilfinger Auftrieb. Die Titel gewinnen bei Lang & Schwarz 3,4 Prozent.

***********************************************************

07:48 KAUFEMPFEHLUNG GIBT VONOVIA AUFTRIEB

Ein positiver Kommentar der Deutschen Bank hievt Vonovia vorbörslich an die Dax-Spitze. Die Aktien steigen im Geschäft von Lang & Schwarz am Mittwoch um 2,2 Prozent auf etwa 37 Euro. Die Analysten hat die Titel auf “Buy” von “Hold” hochgestuft und das Kursziel auf 47,50 von 44 Euro angehoben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)