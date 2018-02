BÖRSEN-TICKER-Schwacher Börseneinstand von Instone

Frankfurt, 15. Feb (Reuters) - Der Essener Wohnimmobilien-Entwickler Instone macht bei seinem Börsendebüt keine gute Figur. Die Papiere fallen um bis zu 1,9 Prozent auf 21,10 Euro. Der erste Kurs hatte mit 21,50 Euro genau bei dem Ausgabepreis gelegen. *********************************************************** ADVA NACH CISCO-ZAHLEN BEGEHRT Ein nachbörslicher Kursanstieg beim US-Netzwerkausrüster Cisco macht Anlegern Appetit auf Aktien von Adva Optical. Die Papiere klettern bei Lang & Schwarz um 2,3 Prozent. Cisco hatte den ersten Anstieg eines Quartalumsatzes seit mehr als zwei Jahren vermeldet. ******************************************************** 8:06 ANLEGER GREIFEN NACH ZAHLEN BEI AIRBUS ZU Airbus-Aktien sind nach einem Gewinnsprung und einer Diviendenanhebung gefragt. Die Papiere des Flugzeugbauers liegen im Frankfurter Frühhandel 2,8 Prozent höher. Damit stehen sie an der MDax-Spitze. ***************************************************** 7:31 CECONOMY UND STABILUS EX DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Ceconomy AG 11,30 0,26 Stabilus SA 80,15 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)